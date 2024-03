Formation des futurs enseignants : concours à bac +3 et licence pour les professeurs des écoles, les réformes envisagées par le gouvernement

Quelle formation pour les futurs enseignants ? Le gouvernement travaille sur une réforme du cursus pour devenir professeur dans les écoles, collèges et lycées, notamment pour répondre à la crise d'attractivité de ce métier. Le président de la République doit faire des annonces à ce sujet très prochainement mais un document de travail du ministère de l'Éducation nationale a fuité. Ce texte, que franceinfo a pu consulter, présente les pistes de changement.

Le concours passerait à bac +3, au lieu de bac +5

Le concours pour devenir professeurs passera, selon ce texte, de bac +5 à bac +3, donc plus tôt dans le cursus. L'idée est d'attirer plus de jeunes qu'aujourd'hui vers ce métier, y compris ceux qui n'ont pas le budget pour financer cinq ans d'études. Si l'étudiant passe le concours et qu'il le réussit, il devient fonctionnaire stagiaire. Il continue sa formation pendant deux ans, en master, mais il est payé : a priori 1 400 euros la première année et 1 800 euros la deuxième année. C'est ce qui est en tout cas indiqué dans ce document de travail, il faudra donc voir si ces éléments sont validés.

Autre changement : il faudrait valider son diplôme au bout des deux ans pour devenir titulaire. Ce master est vu comme une entrée progressive dans le métier, avec de plus en plus de temps passé en situation dans les écoles, les collèges et les lycées. La dernière année, la moitié du temps est prévue devant une classe. Les instituts qui forment actuellement les professeurs changeraient de nom pour l'occasion, pour devenir les "écoles normales supérieures du professorat".

Une nouvelle licence pour les professeurs des écoles

L'autre changement important concerne cette fois uniquement les futurs professeurs des écoles. Le ministère de l'Éducation veut en effet créer une nouvelle licence pluridisciplinaire pour préparer le concours. Ce qu'on y apprend se décline en trois axes, avec tout d'abord des cours dans toutes les matières : français, maths, sciences, histoire-géo etc… Mais il y aurait aussi des enseignements pédagogiques, par exemple pour savoir comment faire progresser les élèves, ou des modules aussi sur les valeurs de la République. Et enfin, cette licence comprendrait du temps en stage.

Cette refonte de la formation initiale a une double vocation : à la fois attirer les jeunes qui savent très tôt qu'ils veulent devenir prof, mais aussi renforcer les compétences des futurs enseignants dans les écoles. Leur préparation est aujourd'hui régulièrement critiquée, avec certaines voix qui pointent des lacunes notamment en maths et sciences.

Pas de formation spécifique pour les professeurs de collèges et de lycées

En revanche il n'est pas question, pour l'instant, d'inventer une formation spécifique avant le master pour les professeurs de collège et de lycée. Ce projet de réforme n'a pas encore été présenté aux syndicats. C'est un document de travail, rappelle le ministère de l'Education nationale. Les arbitrages doivent être rendus prochainement par Emmanuel Macron.