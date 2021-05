Finlande : l'école, un paradis pour les enfants ?

En Finlande, à l'école, les enfants de 3 à 7 ans jouent ensemble et sont en récréation jusqu'à 8 heures par jour. "Il sont autorisés à courir partout et à être bruyants, ce n'est pas un problème, si c'est ce qu'ils veulent faire, il n'y a aucune raison de les faire s'asseoir, on voit qu'ils adorent ça", estime Poikka Orma, éducateur. Ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Pour certains, ce sont les jeux de société et de construction. "Ici, c'est comme une deuxième maison, parce qu'on fait les mêmes choses qu'à la maison, on mange et on joue", lance le petit garçon.

Pas de discipline, mais de la créativité

En France, un enfant de son âge serait en CP, assis sagement à table pour apprendre à lire ou à compter. L'accent n'est pas non plus mis sur la discipline, mais plutôt sur la créativité et la communication. Selon les éducateurs finlandais, avec cette méthode, les enfants apprennent d'autres choses plus importantes que des règles ou des connaissances, comme "être gentil avec ses amis" ou "gérer ses émotions".