Exposition des jeunes aux écrans : le rapport du comité d'experts sera finalement remis début mai à l'Elysée

La remise du rapport sur l'exposition des jeunes aux écrans était prévue pour la fin du mois de mars, mais elle a finalement été reportée à début mai, a appris lundi 1er avril, franceinfo auprès de l'Elysée, confirmant une information du Parisien/Aujourd'hui en France.

"Compte tenu des attentes soulevées" le comité d'experts a "demandé à prolonger le temps de travail afin de consolider ses réflexions et parvenir à des recommandations plus abouties", explique cette même source. Le comité a "pour ambition de soumettre ses conclusions au président de la République pour début mai", est-il ajouté. L'Elysée insiste sur la "volonté d'avancer vite" sur ce sujet.

Un chantier annoncé par Emmanuel Macron

Le 16 janvier dernier, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un groupe de travail rattaché à l'Élysée, composé de dix membres "aux expertises et disciplines complémentaires (éducation, recherche, droit, engagement associatif et privé)". Il est coprésidé par Servane Mouton, docteure en médecine, neurophysiologiste et neurologue et par Amine Benyamina, chef du département de psychiatrie et d’addictologie de l’Hôpital Universitaire Paul-Brousse.

Ce groupe de travail a "pour mission de faire émerger un constat partagé sur l'impact des écrans, en particulier sur la santé, physique et mentale, des jeunes et leur développement ; d'évaluer l'efficacité des dispositifs de régulation mis en place depuis 2017 et proposer une stratégie d'action adaptée pour mieux maîtriser la place des écrans chez les jeunes", rappelle l'Elysée. À ce jour, "une centaine de personnalités (scientifiques, professionnels de santé et de l'éducation, chercheurs et sociologues, acteurs de terrain, acteurs institutionnels nationaux et européens, secteur économique, secteur associatif...)", ont été auditionnées par cette commission.