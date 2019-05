Europe : Erasmus, un programme qui profite aux étudiants et apprentis

Erasmus est connu comme le programme d'échange phare des étudiants européens. Mais le projet crée dans les années 1980 profite également aux apprentis comme Ambroise, qui après des études d’ébéniste, a choisi de finir son cursus à Dublin (Irlande) depuis juin 2018. La plus-value de sa formation se situe au niveau de la maîtrise de l'anglais. "De nos jours il faut savoir être polyvalent et pas rester qu'en France. Ça peut me permettre de travailler à l'international", précise le Français de 28 ans.

Apports sur le long et court terme

Il n'est pas rémunéré mais bénéficie d'une bourse Erasmus de 9 500 euros pour l'année. Une somme qui nécessite des sacrifices mais qui peut avoir des retombées sur le long terme puisque l'ébéniste a reçu une offre d'embauche. Erasmus propose également des stages d'un mois, comme pour Marine, étudiante en esthétique et qui travaille dans un salon de beauté dublinois. Elle n'est pas rémunérée mais la Française est exonérée des frais de bouche et du logement. Elle gagne en indépendance : "on apprend à se débrouiller tout seul et devenir adulte", précise la jeune fille de 19 ans.

