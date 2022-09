École : 30 minutes de sport par jour, "c'est un slogan, on préférerait que le gouvernement développe l'éducation physique et sportive", regrette un syndicat

Le dispositif "30 minutes de sport" par jour "est un slogan", critique jeudi 1er septembre sur franceinfo Claire Pontais, ancienne professeure de sport et responsable des questions d’EPS en primaire au sein du Snuipp-FSU. "On préférerait qu'il développe l'éducation physique et sportive" à l'école, explique Claire Pontais qui regrette "un message un peu brouillé pour les enseignants" . Cette demi-heure de sport quotidienne est présentée comme l'une des nouveautés de la rentrée scolaire pour inciter les élèves à bouger en dehors des cours d'éducation physique classique.

franceinfo : Comment ça va se passer concrètement ?

Claire Pontais : Il faut rappeler que c'est une alerte au départ de la Fédération française de cardiologie sur les problèmes de sédentarité, qui entend inciter les gens à faire une heure d'activité physique suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Cela part d'une bonne intention.

"Mais le problème, c'est que ces 30 minutes d'activité physique par jour doivent être faites en plus de l'éducation physique." Claire Pontais, ex- professeure de sport à franceinfo

Or, il y a trois heures d'éducation physique par semaine et ces trois heures ne sont pas réalisées la plupart du temps. Les enseignants ne réussissent qu'à faire deux heures. Pourquoi ne pas avoir dit : "Faites donc bien de l'éducation physique !" ? Le ministre a préféré dire, "bouger 30 minutes par jour". C'est un slogan. On préférerait qu'il développe l'éducation physique et sportive.

Selon vous, il faudrait plutôt donner les moyens aux professeurs d'assurer vraiment les trois heures d'éducation physique ?

Faire bouger les élèves 30 minutes par jour, sachant que c'est aussi bien bouger pendant la cour de récréation, faire des pauses actives, bouger dans le temps périscolaire à la garderie, c'est un message un peu brouillé pour les enseignants qui devraient avoir un message clair. Dans le même temps, le ministère a diminué la formation des enseignants en éducation physique. Il a supprimé les conseillers pédagogiques en éducation physique. Pour nous, il y a un énorme décalage entre cette intention et la réalité du terrain ou en fait, peu de moyens sont donnés pour qu'il y ait une meilleure éducation physique à l'école.

Vous regrettez le flou du dispositif ?

Si vous dites aux enfants de bouger, ils vont toujours être d'accord pour bouger. Quel sens ça a pour les enseignants qui ont déjà une énorme pression pour faire des mathématiques, du français et qui accordent souvent peu d'importance à l'éducation physique. Quel sens ça a de simplement bouger ? On aurait de loin préféré que le message soit beaucoup plus clair en disant : "Faites donc vos trois heures d'éducation physique et on va vous aider à les faire en vous donnant de la formation, en vous mettant des conseillers pédagogiques pour vous aider, en vous donnant des équipements.