DIRECT. Visite d'Emmanuel Macron dans l'Hérault : le chef de l'Etat, conspué en Alsace, retourne sur le terrain pour parler d'éducation

: "Il n'y aura pas de retour à la normale s'il n'y a pas de retrait de la réforme" des retraites, promet sur France Bleu Provence Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. "Il est encore temps d'entendre raison", lance la patronne de la CGT au gouvernement et à Emmanuel Macron.

: 🔴 7h44Lille Flandres La circulation est interrompue au départ et à l'arrivée de Lille Flandres. Des manifestants sont présents sur les voies en gare. + d'infos dès que la situation évolue.

: Depuis 7h44, "la circulation est interrompue au départ et à l'arrivée de Lille Flandres" en raison de "manifestants présents sur les voies en gare", prévient ce matin la SNCF sur Twitter. Cette action intervient alors que la CGT et les syndicats cheminots appellent à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

: "Je ne pars pas fâché, je ne pars pas parce que j'en ai marre, je pars parce que ce sont les échéances internes d'une organisation collective."



Au micro de France Inter, Laurent Berger revient sur la fin de ses responsabilités à la tête du premier syndicat français, prévu le 21 juin prochain. "Ce n'est pas une démission, assure-t-il, je quitte naturellement une responsabilité d'une organisation qui repose sur un collectif. Je sais que ça paraît totalement anachronique dans cette période."

RT @fabylemoal: #rennes Keolis star blocage ce matin par CGT et intersyndicale. Aucun bus ne sortira dans Rennes.



Conformément à l'appel de la CGT pour cette journée du 20 avril et la journée de la colère cheminote, grève au chemin de fer et blocage du dépôt de bus de Trappes (Car Perrier et SQYbus). Abrogation de la contre - réforme !



Les cheminots CGT de Versailles ont débuté ce jour de colère contre le coup de force de Macron par un blocage interpro du plus gros dépôt de bus des Yvelines : #greve20avril #Apaisement



: Les syndicats appellent à de nouvelles mobilisations aujourd'hui. A Trappes et Versailles (Yvelines), la CGT annonce avoir bloqué des dépôts de bus. Les syndicats bloquent également un dépôt de bus à Rennes.

: Critiqué, Laurent Wauquiez confesse "n'avoir pas assez mis la pression sur certains élus" dans le cadre du vote sur la réforme des retraites. Le président Les Républicains de la région Auvergne Rhône-Alpes explique à France Inter qu'il a "hésité" à soutenir le texte. "C'est vrai que je n'ai pas convaincu nos deux députés [LR] de Haute-Loire", Isabelle Valentin et Jean-Pierre Vigier, et "ça a été très difficile pour moi", reconnaît l'élu.

: Pour le chef de l'Etat, la suite du quinquennat s'annonce donc périlleuse. Certes, son "discrédit", juge Jean Garrigues, peut s'estomper avec le temps, à partir du moment où vont être remises en place des structures de concertation avec les syndicats et d'autres interlocuteurs. Mais "la moindre entorse" à la nouvelle méthodologie qu'il a notamment défendue lundi soir "sera pointée par ses adversaires", souligne le spécialiste.

: "Aujourd'hui, on est revenu à ce marqueur de 2005, qui symbolise la contestation de la légitimité des acteurs institutionnels."



Pour l'historien, l'épisode du "non" démenti au référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe, en 2005, a été une étape importante dans le processus aujourd'hui dirigé contre Emmanuel Macron. "On est dans une remise en cause de tout le dispositif institutionnel et des acteurs qui le font fonctionner", défend-il.

: Emmanuel Macron va-t-il parvenir à reprendre le fil de son quinquennat après la longue bataille des retraites ? Le chef de l'Etat se retrouve aujourd'hui "discrédité", analyse l'historien Jean Garrigues. Ce spécialiste de la vie politique m'a expliqué pourquoi nous vivions actuellement une crise démocratique et institutionnelle qui atteint son "apogée", selon lui.









: La presse quotidienne régionale revient sur le déplacement chahuté d'Emmanuel Macron. "Un retour âpre sur le terrain", commentent les Dernières nouvelles d'Alsace. "Sous les huées des manifestants", ajoute L'Alsace.















: "François Ruffin taille patron ?" s'interroge Libération (article payant). "Pour représenter la gauche rassemblée en 2027 et être une alternative à Jean-Luc Mélenchon, le député de la Somme travaille avec une petite équipe et des élus locaux à rendre crédible sa candidature", explique le quotidien.









: Bonjour . Emmanuel Macron a donné des précisions hier dans une interview au groupe Ebra sur les prochains mois. Il a assuré qu'il réinviterait les partenaires sociaux "courant mai" et promis que les compromis trouvés entre patronat et syndicats seraient "retranscrits fidèlement" dans la loi. A propos du "pacte de la vie au travail", le président souhaite que les partenaires sociaux "reviennent autour de la table".

