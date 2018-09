VIDEO. Des proviseurs recrutent des profs sur Le Bon Coin, "L'Œil du 20 heures" a postulé

Une offre d’emploi attire notre attention, sur ce site de petites annonces. Devenir prof en lycée professionnel, et donner quelques heures de cours par semaine en français et histoire. Il faut avoir bac + 5 mais pas forcément d’expérience.

Je prépare mon CV. Un bac +5 dans la communication. Je mets en avant une formation en histoire… et je postule ! Une heure après, je suis rappelée par le directeur d’un lycée professionnel privé, sous contrat avec l’Etat. Ma candidature l’intéresse. Je n’ai aucune expérience, mais ce n’est pas un problème. Il me propose un rendez-vous. Visiblement en pénurie de prof, il me demande si j’enseigne l’espagnol. Je lui réponds que je n’ai pas de diplôme d’espagnol.

Le poste qu’il me propose : 3 heures d’histoire et 6 heures de français. J’ai un week-end pour me préparer à devenir prof ! C’est le jour J. L’entretien d’embauche. Ma candidature est validée sur le principe, en 3 minutes top chrono. Aucune question sur mes compétences dans les matières que je suis censée enseigner : "Moi j’envoie les candidatures et c’est la direction du rectorat, qui dit oui ou non, si la personne peut-être embauchée. Tous mes profs sont payés par l’Etat. Donc, Là moi je ne vois pas pourquoi il dirait non."

"Quand on part fin juillet, et qu’on ne trouve personne, on fait Le Bon Coin"

Un poste à temps partiel, pour environ 1 100 euros bruts par mois. Je fais part au directeur de mon étonnement quant à la méthode de recrutement sur le site du Bon Coin : "Je cherchais cinq profs, cette année. Quand on part fin juillet et qu’on ne trouve personne, on fait Le Bon Coin. C’est là qu’il y a un réel problème."

En ce lundi, jour de pré-rentrée, le directeur me présente aux autres profs. Comme si c’était déjà acquis : “Une nouvelle tête, elle fait partie des nôtres. elle entre carrément dans le groupe.” C’est l’heure de déjeuner. En discutant avec mes collègues, je me rends compte que je ne suis pas seule dans ce cas. C’est même une pratique légale et courante : l’an dernier, 24% des profs en lycée professionnel privé n’avaient pas le concours de l’enseignement.

Des débuts dès le lendemain

Je suis censée être épaulée par une collègue plus expérimentée, même si elle non plus n’a pas le concours, et je découvre que je peux commencer dès le lendemain ! La journée est terminée. Mon recrutement n’a pas encore été validé par le rectorat. C’est ici que j’arrête l’expérience. Comment une personne qui ne connaît rien à l’enseignement peut-elle se retrouver devant des élèves en moins de 24 heures ? On a posé la question au ministère de l’éducation nationale, qui est chargé de contrôler les recrutements : "On n’est pas du tout dans la démarche “Bon coin” (...) Ce n’est certainement pas dans nos recommandations, s’il y a des errements de ce type, ce sont des errements", affirme Edouard Geffray, directeur général des ressources humaines du ministère de l’Education nationale.

En attendant, sur Le Bon Coin, on a encore repéré une nouvelle annonce. Cette fois, ce n’est pas dans le privé ,mais dans un lycée professionnel public, pour enseigner les maths. Mais en calcul, là, je n’aurais vraiment pas été crédible.