Des académies lancent des badges pour reconnaitre les compétences des professeurs... et s'attirent leurs critiques

Des bons points pour les élèves... et des badges pour les professeurs ? Fin juin, plusieurs académies ont dévoilé leurs premiers "Open badges" afin de valoriser les compétences des enseignants, notamment celles acquises pendant le confinement, comme "animer une classe virtuelle". Une initiative qui a aussitôt déclenché les critiques de certains professeurs, ces derniers plaidant pour une revalorisation salariale plutôt qu'un badge...

"Notre souhait est de pouvoir reconnaître ces compétences que vous avez acquises pendant la période d'enseignement à distance", explique la rectrice de l'académie de Poitiers, Bénédicte Robert, dans une vidéo diffusée vendredi 25 juin. "Pour cela, nous déployons aujourd'hui le dispositif d'Open badges. Un badge, c'est un objet qui permet de reconnaître, de rendre visible, un engagement professionnel particulier, un savoir-faire, une compétence."

Ce système de badges, lancé aussi dans l'académie de Nice et de Montpellier, a rapidement attisé les mécontentements des professeurs sur les réseaux sociaux. "Dans quel monde avez-vous basculé pour nous confondre avec des produits marketing", s'interroge une professeure sur Twitter. "Vous n'avez rien d'autre à faire ? Franchement ? On n'est pas des gosses", ajoute une autre.

Je crois que cette polémique sur les badges pour enseignants repose sur un très léger désaccord quant à la forme géométrique et à l'illustration. Je me permets donc de faire une proposition. Il est même possible de les envoyer par Internet via l’interface "Bulletin de Paye". pic.twitter.com/2VDY1gyNa3