Côtes-d'Armor : les maires de deux communes offrent un mois de loyer pour attirer les familles

Pour inciter les familles à s'installer dans leurs communes et éviter des fermetures de classe, les maires de Calanhel et de Lohuec, dans les Côtes-d'Armor, ont offert un mois de loyer. - (France 2)

Pour inciter les familles à s'installer dans leurs communes et éviter des fermetures de classe, les maires de Calanhel et de Lohuec, dans les Côtes-d'Armor, ont offert un mois de loyer.

Dans les communes de Calanhel (Côtes-d'Armor) et de Lohuec (Côtes-d'Armor) deux classes ont été sauvées. L'académie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) prévoyait de fermer cette école, mais les maires des deux communes ont accueilli des familles avec enfants dans six logements communaux, sans leur faire payer le premier mois de loyer. "La condition, c'était que les enfants soient scolarisés", indique Cyril Jobic, maire (centre) de Calanhel. L'édile a aussi emprunté de l'argent pour acheter une maison et la louer lui-même à une famille.

Une bataille qui n'est pas terminée

En tout, 12 élèves ont fait leur rentrée ces dernières semaines, ce qui a permis de sauver l'école. Les maires des deux communes savent que cette bataille devra encore être menée dans les années à venir. "L'académie, je suis certain que s'ils voient les effectifs baisser, de nouveau, on va nous dire 'on ne peut pas maintenir une école'", explique Claude Lozac'h, maire (sans étiquette) de Lohuec. Ces nouvelles familles pourraient aussi permettre la réouverture de commerces.