Virée de chez ses parents, violée par l’un de ses cousins, prostituée dans les rues de Bombay… Le parcours de Naaz n’a pas toujours été facile. Mais grâce à plusieurs rencontres, elle a réussi à trouver progressivement sa place dans la société et participe désormais à des concours de beauté féminins internationaux, dont le concours Miss Trans Global en 2022.

“À l’étranger, je ne représente pas seulement la communauté trans indienne. Je représente toute l’Inde”

Très jeune, Naaz est envoyée par ses parents chez un membre de la famille éloigné qui vit à Bombay et commence à travailler dans un restaurant routier pour s’en sortir. Un jour, elle fait la rencontre d’une femme transgenre qui l’accueille dans sa communauté. Pour ne plus mendier, elle devient danseuse dans un bar. Le gérant l’encourage même à retourner à l’école qu’elle ne fréquentait plus depuis son arrivée à Bombay. “Le propriétaire du bar était très gentil. Il m’a dit : 'Tu es mon enfant, maintenant.' Et il m’a prise en charge”, explique t-elle.

Naaz devient travailleuse du sexe pour être au contact des hommes et gagner de l’argent. Mais un jour, elle rencontre l’une de ses cousines qui est mannequin. Encouragée par cette dernière, elle reprend ses études à l’Institut national de technologie de la mode, au NIFT à Delhi. Dès sa sortie, elle est embauchée par l’une des plus grandes créatrices de mode d’Inde, Ritu Kumar. Elle est repérée en 2011, par le photographe Rishi Taneja et progresse dans le milieu du mannequinat. Au fil des années, elle a participé à de nombreux concours de beauté, et remporte plusieurs titres comme le Miss World Diversity.