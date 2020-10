Union européenne : l'écart salarial entre les hommes et les femmes

L'étude européenne va dans le bon sens et dans l'ensemble de l'Union européenne, l'écart entre le salaire horaire brut des hommes et celui des femmes a diminué de 1% entre 2010 et 2018. "C'est une baisse beaucoup trop lente. À ce rythme, l'écart ne sera pas comblé avant le siècle prochain, en 2104", explique le journaliste Simon Ricottier sur le plateau du 13 Heures.

En France l'écart de salaire a baissé de 0,1% en huit ans seulement

Est-ce que cet écart de salaire entre les femmes et les hommes est présent dans tous les pays d'Europe ? "Il y a de bons élèves comme la Roumanie qui devrait combler son retard en 2022, le Luxembourg en 2027 et la Belgique en 2028. Et puis, il y a les derniers de la classe. Dans neuf pays les inégalités devraient continuer de grimper. La France ne fait pas beaucoup mieux. L'écart de salaire a baissé de 0,1% en huit ans seulement. Si on continue comme ça, il faudra plus de 1 000 ans pour arriver à l'égalité", poursuit le journaliste.

