Préhistoire : "Les femmes étaient vraiment l'égale des hommes" dans "les sociétés anciennes", explique une chercheuse

Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, auteure de L'homme préhistorique est aussi une femme chez Allary Editions, a affirmé lundi 17 mai sur Franceinfo que "les femmes étaient vraiment l'égale des hommes", dans la préhistoire. "Il ne faut pas calquer le modèle de la société patriarcale que nous avons eu pendant des siècles sur ces périodes très anciennes", dit-elle. Selon la chercheuse, "les femmes étaient très actives" et "ont participé autant que les hommes" à la maitrise du feu, à la résiliation des outils en silex et des peintures dans les grottes.

franceinfo : Quelle place avait la femme durant la Préhistoire ?

Marylène Patou-Mathis : Il y a beaucoup de mythes autour de cela. Et on s'aperçoit lorsqu'on fait un travail d'archéologue que dans ces périodes-là, la vie des femmes était peut être moins dure que dans certaines régions actuellement. Dans la période la plus ancienne, ce sont des peuples chasseurs, cueilleurs, nomades. On prélevait dans la nature tout ce dont on avait besoin pour vivre. C’étaient des petits groupes de 40 à 50 personnes. En fin de compte, on constate qu'il n'y avait pas ces différences des supérieurs, des inférieurs. Par exemple dans les sépultures, dans les tombes, on n'a pas de tombes riches, de tombes pauvres. On a des femmes qui sont aussi considérées que les hommes. On s'aperçoit qu'au niveau des tâches, c'était plutôt lié à la compétence, c'est-à-dire qu’on a une vision très sexuée du travail. On pense que certains métiers étaient réservés aux femmes, et d'autres, aux hommes. Et là, on s'aperçoit que c'est plutôt lié sur la compétence. On peut très bien, et on trouve maintenant de plus en plus de preuves, imaginer que les peintres à Lascaux étaient aussi bien des hommes que des femmes, puisqu'on a retrouvé des mains de femmes dans des grottes. On a retrouvé des femmes qui chassaient. On peut aussi imaginer qu'elle pouvait tailler aussi des silex parce qu'aucune preuve archéologique ne nous permet de dire que ceux qui ont taillé les superbes bifaces durant la préhistoire n'étaient que des hommes. Il faut déconstruire. C'est une image qu'on a dans la tête. Mais ces périodes sont très anciennes. Il ne faut pas calquer le modèle de la société patriarcale que nous avons eu pendant des siècles sur ces périodes très anciennes.

Pourquoi est-il important de réhabiliter la place de la femme dans une période si ancienne ?

Cela peut faire sourire de se pencher sur le passé, mais c'est très important. On dit toujours "l'homme préhistorique", mais il y a les femmes. Dans le processus de ce qu'on appelle l’hominisation, l’évolution vers nos sociétés, en fin de compte, les femmes ont autant participé que les hommes. Ce n'est seulement des hommes qui sont les inventeurs de la maîtrise du feu, de la taille des outils, etc. Il y a une participation des deux. Cela me paraît très important de montrer qu'elle est présente non seulement dans l'histoire, comme le montrent des collègues historiennes avec brio, mais aussi pendant cette période lointaine. Elles étaient aussi actives.

Elles avaient une place prépondérante ?

Je pense que dans des sociétés les femmes étaient vraiment l'égale des hommes. Je pense qu’il y avait beaucoup de sociétés matrilinéaires parce qu’on voyait qu'en fin de compte, l'enfant sort du ventre de la mère et le rôle des pères, à cette époque là, n'était pas clair. C’est un rôle important. Ce n'est pas du tout le versus du patriarcat, ce n'est pas le matriarcat. Dans les représentations sur sur les parois des grottes ou des petites statuettes, on est dans le féminin. C'est-à-dire qu'on a 80%, 90% des représentations humaines que sont des représentations de femmes. Il y avait une place importante des femmes dans ces sociétés.