Le Japon reporte son objectif de voir plus de femmes à des postes à responsabilité

L'objectif de 30% a été fixé pour la première fois en 2003 dans le but de forcer la société patriarcale japonaise à accepter la diversité.

L'égalité devra encore attendre. Le Japon a de nouveau reporté, vendredi 25 décembre, son objectif d'atteindre une proportion de 30% de femmes à des postes à responsabilité d'ici fin 2020. A ce jour, la proportion de femmes à des postes à responsabilité est estimée à 14,8% par le gouvernement japonais.

Dans son nouveau plan quinquennal sur l'égalité hommes-femmes, le gouvernement vise désormais à atteindre cet objectif "au plus tôt" au cours des dix prochaines années. Cet objectif de 30% est pourtant de longue date dans le viseur de l'archipel nippon, fixé pour la première fois en 2003 dans le but de forcer la société patriarcale japonaise à accepter la diversité. Le gouvernement met le manque d'avancées dans ce domaine sur le compte d'une société où sont profondément ancrés les rôles traditionnels de l'homme et de la femme.

Le rapport 2019 sur les inégalités hommes-femmes du Forum économique mondial plaçait le Japon à la 121e place de son classement général de 153 pays, et à la 131e place pour la proportion de femmes à des postes à responsabilité dans les entreprises, la politique et l'administration.