Kenya : des villages réservés aux femmes

Le district de Samburu est le fief d'une ethnie proche des guerriers Maasaï, dans le centre du Kenya. Mopukori se fond dans ce décor de savane africaine, mais ce n'est pas un village comme les autres, car il n'y vit que des femmes. Cette petite communauté a été fondée il y a une vingtaine d'années par Nepi Lelegweny et deux autres femmes dans la même situation qu'elle.

Éviter les violences physiques ou sexuelles

"Mon mari me battait souvent, très violemment, et n'assumait aucune responsabilité, même avec les enfants. C'est pour ça que je suis venue ici, et c'est grâce à ce village que j'ai réussi à survivre avec mes enfants", témoigne Nepi Lelegweny. Il y a 26 femmes aujourd'hui dans le village. Toutes ont fui leur mari, souvent violent, du jour au lendemain, sans aide de l'État ni d'associations. Elles fabriquent aujourd'hui des colliers pour les vendre à des touristes de passage. Des villages comme celui-ci, réservés aux femmes, il en existe dix dans la région. Au Kenya, 45 % des femmes de 15 à 49 ans ont été victimes de violences physiques ou sexuelles.

