Congé paternité : les jeunes papas auront droit à 28 jours auprès de leur nouveau-né

À La Réunion, un nouveau-né vient de voir le jour, pour le plus grand bonheur de ses parents et en particulier de son papa, qui va pouvoir bénéficier de l'allongement du congé paternité. "Ça va me permettre de passer plus de temps avec ma famille, avec l'enfant, ça va me permettre de faire une connexion plus profonde et plus prolongée dans le temps", se réjouit ce dernier. Comme lui, les pères avaient droit jusqu'à aujourd'hui à un congé de 14 jours. Il passe à 28 jours, jeudi 1er juillet.

Changer les mœurs

"Je trouve ça très bien pour les papas qui le veulent et qui ont besoin justement de ça", explique une Parisienne, rencontrée par les équipes de France Télévisions. "Être père, ce n'est pas forcément être parent de deuxième zone, (…) on est tout aussi important que la mère", juge de son côté un homme. C'est une première victoire pour les associations qui revendiquaient la mesure, mais elles souhaitent aller plus loin. Manuella Spinelli, co-fondatrice de l'association Parents et Féministes, demande ainsi des "congés de même durée". Certaines entreprises, comme Pernod Ricard, accordent quant à elles d'ores et déjà deux mois de congé paternité aux jeunes papas.