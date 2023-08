"Il me faudrait au moins 2-3 semaines de vacances... pour me reposer des vacances" : pourquoi les femmes rentrent majoritairement fatiguées des congés d'été

Les femmes finissent les vacances sur les rotules. En cause, selon une enquête de l'Ifop, une inégale répartition des charges, que ce soit la préparation du séjour ou les tâches domestiques. Résultat : fatigue physique et stress sont au rendez-vous avant même la rentrée.

Croisée à la gare de Lyon, la famille Benstaali revient d'un voyage dans le Pacifique. Et entre Loreline, la mère, et Jonathan, le père, ne cherchez pas qui a préparé le séjour : réservations d’hôtels, préparation d’un "petit programme pour essayer d’optimiser le voyage au maximum et essayer de faire le plus de choses intéressantes possibles..." Loreline est le "tour operator" de la famille : "Elle est constamment en train de penser à tout ce qu’il faut penser, alors que moi, c’est au dernier moment", avoue son mari, visiblement dépassé.

"Chez tous les amis ou relations qu’on a, faire au dernier moment, c’est la manière de fonctionner des hommes. Quand on arrive devant le mur, on se demande comment on va le contourner." Jonathan, un père de famille à franceinfo

"Mon travail, c’est donc de m’occuper du reste, de gérer les petits, de préparer la cuisine, de faire un peu les courses…", explique Jonathan. "On est bien complémentaires, conclut Loreline. Ça marche très bien."

>> Inégalités femmes-hommes : 85% des rendez-vous médicaux pris pour des enfants sont réservés par les mères, selon Doctolib

Mais quand le conjoint n'est pas aussi aidant que Jonathan sur le lieu de vacances, cette charge mentale devient insupportable pour certaines femmes. Camille Teste tient un compte féministe sur le réseau social Instagram. De retour de vacances entre amis dans le Sud, elle a tenu à partager son expérience sur Internet. "Débarrasser, faire la vaisselle, faire à manger, racheter des sacs-poubelles, pourquoi pas s’occuper des enfants… Ça m’a sauté aux yeux le fait de voir que les femmes mettaient beaucoup plus d’énergie dans ces vacances que les hommes et avaient moins de place pour se reposer, commente Camille Teste. J’ai réalisé que c’était un constat très partagé auprès des femmes."

"Souvent, quand j’ai des conversations avec mes copines, je me dis qu’il me faudrait encore au moins deux-trois semaines de vacances pour se reposer des vacances qu’on vient de passer". Camille Teste, instagrameuse à franceinfo

Et effectivement, selon une enquête publiée le 29 août par l'Ifop et le site Bons Plans Voyage New York menée auprès de 2 000 personnes, 70% des sondées se disent fatiguées en rentrant de vacances contre 57% des hommes, "notamment lorsque leur mode d’hébergement ne leur permettait pas – comme cela peut-être le cas dans un hôtel ou un club de vacances – de déléguer à autrui la gestion des tâches du quotidien (ex : repas). Et dans les couples ayant séjourné avec des enfants dans une résidence qui leur est propre, la proportion d’hommes se sentant plus reposés que leur conjointe est encore plus élevée : 67% contre à peine 34% chez les femmes". Le constat est sans appel pour l’Ifop : c’est bien l’inégale répartition des tâches domestiques qui explique la différence.

>> REPORTAGE. "C’est se dire je suis totalement égoïste" : malgré la culpabilité, le "momcation", vacances sans enfants, ni conjoint, commence à trouver un écho en France

Mais pas facile d'aborder le sujet, souligne Camille Teste. Pour elle, ce sont aux hommes de prendre les devants. "Les femmes ont déjà beaucoup la charge d’organiser les vacances. Si en plus, c’est toujours à elles de porter la charge d’avoir les conversations lourdes, à mon sens, c’est une sorte de double violence qui n’est pas forcément très juste."

Mais les valises sont bouclées (par les femmes) et vive les joies de la rentrée : linge à laver, recherche de garde d’enfants…et fournitures scolaires à acheter. Car avant de reprendre le travail, il faut bien équiper les enfants pour la rentrée. Et qui de maman ou papa ira acheter les fournitures scolaires ? La réponse fuse sans hésitation : "C’est Maman !" Là encore, selon l'Ifop, les femmes s'y collent en majorité et traînent un "stress de la rentrée" qui les empêche de pleinement décompresser avant le retour à la vie quotidienne.