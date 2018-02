Avant les César, une centaine d'actrices et personnalités se mobilisent contre les violences faites aux femmes

Actrices, réalisatrices, productrices, humoristes... Elles lancent un appel aux dons pour soutenir les associations d'aide aux victimes de violences sexuelles.

Elles n'ont qu'un seul mot d'ordre : "Maintenant, on agit." Une centaine d'actrices et de personnalités, dont Vanessa Paradis, Sandrine Bonnaire, Julie Gayet ou Sara Forestier, ont lancé, mardi 27 février, un appel aux dons pour lutter contre les violences faites aux femmes. En signe de leur engagement, elles ont prévu de porter un ruban blanc à la cérémonie des César.

"Nous sommes inquiètes : mal accompagnées, les femmes sont vulnérables face à la justice. Il est temps d'agir. Ensemble, soutenons celles et ceux qui œuvrent concrètement pour qu'aucune n'ait plus jamais à dire #MeToo. Donnons", enjoignent 130 personnalités dans un appel aux dons lancé par la Fondation des Femmes et publié sur le site de Libération. Les comédiennes Anna Mouglalis, Adèle Haenel ou Zabou Breitman, l'écrivaine Leïla Slimani, la chanteuse Christine and the Queens, la championne de boxe Sarah Ourahmoune, la réalisatrice Tonie Marshall font partie des premières donneuses de cette campagne baptisée #MaintenantOnAgit.

On arrête les polémiques et les longs discours #MaintenantOnAgit

Les fonds sont collectés par la Fondation des Femmes @Fondationfemmes pic.twitter.com/m7k3ls1UgZ — Julie Gayet (@IamJulieGayet) 27 février 2018

Objectif : un million d'euros

"Souvent, nous n'avons rien dit. Par crainte. Par habitude. Pour oublier. Ou parce que nous espérions être l'exception plutôt que la règle, poursuivent-elles. Il y a quelques mois, des actrices ont percé le mur du silence." Ce mouvement, inspiré du fonds Time's Up lancé par 300 personnalités du cinéma américain après le scandale Weinstein, vise à recueillir des dons qui seront reversés à des associations.

"Ce n'est que le début", prévient la comédienne Anna Mouglalis. Les récentes prises de parole ne sont "pas un effet de mode", "il y a eu une prise de conscience" qui doit "s'incarner dans des actes. Sinon, les femmes parleront dans le vent", explique-t-elle. S'associant à la Fondation des femmes, l'Académie des César proposera vendredi un ruban blanc, symbole de ce mouvement, aux 1 700 invités de sa 43e cérémonie, présidée par une des signataires, Vanessa Paradis.

On ne veut pas se substituer à l'État. On dit juste qu'il y a urgence à comprendre que la lutte contre les violences faites aux femmes requiert des moyens.Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmesà l'AFP

L'objectif de #MaintenantOnAgit est de lever "un million d'euros" pour aider des associations "débordées", précise Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, évoquant le Collectif féministe contre le viol, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), l'Espace femmes Geneviève D. et Prendre le droit. Un premier bilan du mouvement pourrait être fait en mai lors du festival de Cannes.