Sept ans après la naissance du fameux hashtag, qui a aidé à la prise de conscience de l'ampleur des violences sexistes et sexuelles dans la société, franceinfo s'intéresse aux conséquences sur la parentalité.

Le mouvement #MeToo a-t-il influencé les parents dans leur manière d'éduquer les garçons ? Alors que les révélations sur Harvey Weinstein et l'émergence du célèbre hashtag ont contribué à libérer la parole des femmes sur les violences sexistes et sexuelles, franceinfo s'intéresse aux conséquences de ce mouvement sur la parentalité, sept ans après. Si l'injonction à protéger les filles est ancienne, une autre est plus récemment apparue : celle de mieux éduquer les fils. En témoigne, dans le sillage des discours féministes, la profusion de livres ou de podcasts à ce sujet.

Vous êtes parent d'un jeune garçon ou d'un adolescent et êtes traversé par certaines appréhensions concernant son rapport aux filles et aux femmes, aujourd'hui comme à l'avenir ? Le mouvement #MeToo a-t-il constitué un déclic ? Mettez-vous volontairement en place une éducation féministe pour votre enfant ? Votre témoignage nous intéresse. De même, si vous estimez au contraire que l'influence parentale a ses limites et que ces questionnements n'ont pas lieu d'être, vous pouvez aussi répondre à nos questions dans le formulaire ci-dessous.

Vos réponses seront consultées dans les prochains jours par nos journalistes. Elles resteront confidentielles et aucune publication vous concernant n'interviendra sans votre accord. L'anonymat est aussi possible. Les témoignages ayant retenu notre attention donneront éventuellement lieu à une prise de contact directe.