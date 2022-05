Afghanistan : le calvaire des femmes sous le régime taliban

Avec l'obligation du port du voile intégral pour les femmes afghanes, les talibans reviennent à leur doctrine la plus ferme. Khattar Abou Diab, politologue et chercheur en géopolitique, évoque "un retour en arrière".

À propos des talibans, Khattar Abou Diab, politologue et chercheur en géopolitique, estime que "le régime dévoile son vrai visage". "Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant toutes les négociations pour le retrait américain ou pour les aides humanitaires, on n'a pas pensé à mettre des conditions concernant la vie quotidienne des femmes [...]. Il y a un travail anti-féminin, c'est le retour de l'infâme. Et c'est un échec stratégique pour les États-Unis, après tant d'investissement là-bas", déplore Khattar Abou Diab sur franceinfo.

Le diktat d'une petite minorité au pouvoir

Interrogé sur la raison pour laquelle les politiques talibanes oppriment tant les femmes, le chercheur explique qu'ils le justifient par "leur tradition". "Mais ce n'est pas vrai. Ça peut être une interprétation rigoriste d'une petite minorité, mais si l'on voit la pluralité afghane, dans les multiples régions afghanes, [alors] c'est un diktat de ce groupe intégriste qui veut imposer sa lecture de la charia, du droit musulman, selon ses intérêts", analyse-t-il.