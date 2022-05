Afghanistan : les talibans imposent aux femmes le port du voile intégral

Les Afghanes revivent les heures les plus sombres de l’obscurantisme des talibans. Depuis samedi 7 mai, le chef suprême impose le port du voile intégral dans l’espace public, et de préférence la burqa, cette tenue bleue qui recouvre le corps et le visage. Certaines femmes refusent cette nouvelle restriction. "Avant de prendre le pouvoir, ils ont dit qu’ils n’imposeraient rien aux femmes. Mais petit à petit, ils montrent leur vrai visage", dénonce une Afghane.

Des sanctions en cas de refus

Les talibans ont déjà prévu des sanctions. "Si elles ne le portent pas, les femmes seront identifiées et punies. Leurs tuteurs, père ou mari, devront s’expliquer et pourraient même être emprisonnés pendant trois jours", annonce l’un des responsables. En Afghanistan, les visages des femmes ont aussi disparu des affiches et des publicités.