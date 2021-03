8 mars : de nombreuses manifestations pour la journée internationale du droit des femmes

Dimanche 7 mars, de nombreuses manifestations ont eu lieu pour le droit des femmes. La journée internationale du droit des femmes se tient le lundi 8 mars. Les manifestants et manifestantes réclamaient le droit à l’égalité salariale, mais également à l’avortement, un droit qui est attaqué dans de nombreux pays dont certains en Europe. À Varsovie (Pologne), le 29 janvier dernier, une manifestation avait déjà eu lieu, pour protester contre le vote d’un décret instaurant des mesures restrictives pour le droit à l’avortement.

Un changement des mentalités

En Europe, la Pologne a l’une des lois les plus dures concernant l’IGV. Seule Malte, pays très catholique, interdit totalement l’interruption volontaire de grossesse. L’Irlande, pourtant très catholique elle aussi, a légalisé l’IVG le 1er janvier 2019. Cela représente l’aboutissement d’un changement des mentalités, entamé il y a plus de vingt ans. "J’ai voté oui pour la jeune génération, pour mes petits-enfants et pour la génération qui va venir après", rapporte une Irlandaise.

