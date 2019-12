VIDEO. L'un des plus gros indics de Paris "balance" dans "Complément d'enquête"

Avant de témoigner pour "Complément d'enquête", il n'avait jamais parlé à un journaliste. Mais avec les policiers, celui que nous appellerons "Jamel" est très bavard. C'est l'un des plus gros indics de la capitale.

Trafiquant de drogue, il passe ses nuits au cœur du Paris voyou. Ce quinquagénaire avoue une affaire de cocaïne par semaine. Des gros bonnets aux petites frappes, il "balance" beaucoup. Sa technique est toute simple. Quand il roule la nuit "avec un joint", qu'il voit "des jeunes", il demande de la cocaïne. S'il y en a, il achète, garde le numéro de téléphone... et après "une semaine, deux semaines, on le 'tape' [on l'interpelle]." Et ce n'est pas risqué ? "J'aime bien le danger", fanfaronne "Jamel".

Quinze ans de prison, vingt ans de "travail d'informateur"

Indic, pour lui, c'est un mode de vie. Cet habitué des salons de massage coquins "balance" même les prostituées qu'il fréquente. "Complément d'enquête" l'a suivi dans l'un de ses "repérages". Dans un salon de massage, il se fait passer pour un client qui se renseigne sur les tarifs, et après... "j'appelle mes amis et on ferme la boutique". A Paris, "Jamel" aurait fait fermer une vingtaine de ces salons. "C'est le travail d'informateur..."

Voilà vingt ans que "Jamel" rancarde la police. Son atout ? Un CV qui endort la méfiance des trafiquants, car il affiche quinze ans de prison.

