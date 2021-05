DIRECT. Policier tué à Avignon : quatre suspects interpellés, dont le tireur présumé

#MITTERRAND "En ce matin du 10 mai, mon sentiment est mêlé. Les résultats du premier tour laissent penser que la victoire est possible mais en même temps, il subsiste chez nous, non pas une superstition, mais, je dirais, une crainte. Nous avions été battus en 1973, 1974 et 1978 [Elections législatives en 1973 et 1978, présidentielle en 1974]. En ce jour de vote, nous nous demandons si nous allons franchir le pas."