Plus de 8 tonnes de cocaïne saisies dans les Antilles lors de quatre interventions depuis le 20 février

Les quatre interventions ont été menées par la marine nationale dans les eaux internationales, au large des Antilles. "À ce jour, huit personnes ont été placées en détention provisoire" et mises en examen pour trafic de stupéfiants en bande organisée, a indiqué la procureure de la Martinique samedi.

Depuis le 20 février, 8,3 tonnes de cocaïne ont été saisies lors de quatre interventions de la marine nationale dans les eaux internationales, au large des Antilles, d'après un bilan dressé par les autorités françaises samedi 2 mars. C'est "presque autant que le total des saisies réalisées en 2023", qui s'établissait à 11 tonnes, indique la procureure de la Martinique. La valeur des produits saisis "se compte en centaines de millions d'euros", précise le communiqué du ministère des Armées, du préfet de la Martinique, de la Juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre la criminalité de Fort-de-France (JIRS) et par l'Office français antistupéfiants.

La JIRS est saisie de trois des quatre affaires, la quatrième sera jugée au Venezuela. "À ce jour, huit personnes ont été placées en détention provisoire" et mises en examen pour trafic de stupéfiants en bande organisée, indique la procureure. Elles sont de nationalité britannique, sud-africaine, allemande, russe, espagnole et colombienne. "Elles encourent une peine de 30 ans de prison et une amende de 7,5 millions d'euros." Trois personnes interpellées lors de la dernière intervention en date sont toujours en garde à vue à l'Office français antistupéfiants.

Quatre interventions coup sur coup

La première intervention, le 20 février, à 2 000 km au sud-est de la Martinique, sur un navire de pêche panaméen, a permis de mettre la main sur 3 tonnes de cocaïne. La seconde, le 22 février, à 1 500 km à l'est de la Martinique, sur un navire vénézuélien, a permis aux autorités françaises de saisir 3 tonnes supplémentaires. L'équipage a été remis aux autorités vénézuéliennes et les ballots de cocaïne ont été détruits.

Le 26 février, à 600 km au sud-est de la Martinique, les autorités françaises ont saisi une tonne cachée sur un voilier battant pavillon de Jersey. "Enfin, une dernière yole a été interceptée avec plus d'une tonne de cocaïne à bord", indique le communiqué. Concernant la cocaïne saisie sur les navires panaméen et jersiais, les membres d'équipage et leurs cargaisons ont été remis aux autorités françaises.

Il s'agit de cocaïne principalement produite en Colombie et qui transite par le Suriname, avant d'être chargée sur des bateaux vers l'Europe, explique la procureure.