"On a des quantités de cocaïne qui inondent l'Europe" : l'UE lance une alliance des ports contre le trafic de drogue

Quand on démantèle des laboratoires, on y trouve désormais des Colombiens, raconte le procureur fédéral belge. Ces mafias sud-américaines ont aussi importé leurs méthodes d'une très grande violence, explique Frédéric Van Leeuw : "On a eu des menaces sur des journalistes, des grenades et des tirs de kalachnikov sur des maisons à Anvers ou Bruxelles, des faits de torture et de mutilation. C'est une augmentation de la violence qui progresse avec les quantités de cocaïne qui inondent l'Europe à l'heure actuelle".

En 2023, 116 tonnes de cocaïne ont été saisies dans le port d'Anvers, un nouveau record. Pour affronter collectivement cette nouvelle criminalité, la Commission européenne et la Belgique, qui occupe la présidence de l'UE, lancent mercredi 24 janvier une "Alliance européenne des ports", en présence des 27 ministres de l'Intérieur.

La cocaïne arrive aussi par Le Havre

Depuis 2021, les autorités belges ont arrêté 1 400 personnes et plus de 10 000 suspects sont dans le collimateur de la justice. Le pays, qui collabore déjà avec ses voisins, ne ménage pas sa peine pour éradiquer ce trafic. Mais c'est un puits sans fond. Il faut une vraie collaboration, estime le ministre des Finances belge, Vincent Van Peteghem : "C'est une lutte qu'on ne peut pas gagner seul, c'est nécessaire d'améliorer la coopération entre différents pays".

"On doit, bien sûr, investir au niveau national mais la coopération européenne et internationale devient de plus en plus importante" Vincent Van Peteghem, ministre des Finances belge à franceinfo

D'autant que, sous la pression policière, les mafias se réorganisent. La cocaïne arrive désormais dans de plus petits ports comme Bruges en Belgique, Flessingue aux Pays bas ou Le Havre en France.

L'Alliance européenne des ports a pour ambition d'améliorer la coopération entre les pouvoirs publics mais aussi avec les acteurs privés, les entreprises de fret concernées. L'objectif est également de favoriser les échanges d'informations, de bonnes pratiques et d'identifier les outils innovants.