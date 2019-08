Oise : un maire fait interdire la vente des gaz hilarants aux mineurs

Les petites cartouches grises qui jonchent les bords de route les lendemains de soirées étudiantes pourraient bien disparaitre du paysage. Quand le maire de Pont-Sainte-Maxence (Oise) a constaté que des habitants de sa commune en consommaient, il a pris un arrêté pour en interdire la vente aux mineurs. Des cartouches qui contiennent du protoxyde d'azote, un gaz hilarant qui lorsqu'il est inhalé directement, provoque des fous rires et des distorsions visuelles et auditives.

D'abord destiné à un usage alimentaire

Les adolescents et les jeunes adultes raffolent de cette drogue, complétement légale en vente libre et à un prix accessible. A l'origine, les cartouches sont destinées à un simple usage alimentaire, notamment pour les siphons à chantilly dans la pâtisserie. Près d'une vingtaine de personnes sont mortes après avoir inhalé ce gaz en Grande-Bretagne et au moins deux en France. La ministre de la Santé assure en avoir conscience mais ne parle pas pour le moment de légiférer sur le sujet.

Le JT

Les autres sujets du JT