La députée Sandrine Josso chargée d'une mission sur la soumission chimique

La députée MoDem Sandrine Josso a été chargée par le gouvernement d'une mission pour lutter contre "le fléau de la soumission chimique", annonce-t-elle mercredi 10 avril. "Je suis déterminée à oeuvrer sans relâche pour améliorer le recensement et la prise en charge des personnes victimes de soumission chimique jusqu'à leur reconstruction et leur réparation", affirme Sandrine Josso. Elle-même a porté plainte en novembre contre le sénateur Joël Guerriau, qu'elle accuse de l'avoir droguée en vue de l'agresser sexuellement.

La députée a six mois pour "examiner l'ensemble des questions et des enjeux autour de la soumission chimique, la prise en charge des victimes et la prévention de cette forme de violence et de faire toutes propositions dans ces matières", selon la lettre de mission gouvernementale.

La députée avait exhorté lors de son retour à l'Assemblée l'exécutif à "mettre les moyens" pour "mieux cerner ce phénomène et trouver enfin le moyen de sortir toutes les victimes de l'oubli". La soumission chimique consiste en l'administration à des fins criminelles de substances psychoactives à l'insu de la victime ou sous la menace, pour commettre un crime ou un délit.