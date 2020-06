Drogue : six policiers de Seine-Saint-Denis en garde à vue

Six policiers d’une unité de la Seine-Saint-Denis ont été placés en garde à vue lundi 29 juin. Ils sont soupçonnés d’avoir racketté des dealers. “Une enquête est ouverte pour transport et détention de stupéfiants, extorsion, faux et violences parfois selon nos informations à coup de pistolet à impulsion électrique”, détaille la journaliste de France Télévisions Sophie Neumayer, en direct du siège de l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN).



“Faire le ménage”

Tous sont basés en Seine-Saint-Denis, dans une unité qui a pour but habituellement de lutter contre le trafic de drogue “la CSI 93 compagnie de sécurisation et d’intervention”. Elle est “au cœur du scandale depuis plusieurs mois déjà”, souligne la journaliste. Une affaire du même type, mise au jour en 2019, sera jugée en novembre 2020. Mardi 30 juin, le préfet de police annonce qu’il va lancer une réflexion sur l’organisation de cette compagnie, “pour faire le ménage”.

Le JT

Les autres sujets du JT