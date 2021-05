Drogue : les habitants du 19e arrondissement de Paris se révoltent contre le trafic de crack

Dans le nord de Paris, le parc Éole est un endroit où les jeux pour enfants et les promenades en famille n’ont plus lieu depuis bien longtemps. Sur les coins de pelouse de ce parc, errent chaque jour, 200 consommateurs de drogue, sous emprise. Ici, tous fument du crack, un dérivé de la cocaïne qui entraîne une forte addiction et de profonds troubles psychologiques.



“On n’a plus envie de sortir ”

Frédéric croise à chaque balade dans son quartier ces hommes et ces femmes qui subissent les ravages de la drogue. “On n’a plus envie de sortir, on se dit que de toute façon 'dès que je vais descendre, quelqu’un va me taxer de fric'". Il vit juste au-dessus du parc, et supporte de plus en plus mal son quotidien, rythmé par les cris et les bagarres entre toxicomanes. Cette semaine, pour dénoncer leur présence, les riverains font des concerts de casseroles à leur fenêtre chaque soir.