Au Mexique, des stages d'été apprennent aux enfants à réagir en cas de fusillade

À Fresnillo, une ville minière de 240 000 habitants dans l’État de Zacatecas, la guerre entre les narcotrafiquants fait des dizaines de morts par mois. Dans cette cité située à près de 700 kilomètres de la capitale, Mexico, les habitants vivent quotidiennement avec la peur. Les règlements de compte et les fusillades sur la voie publique ne surprennent plus la population. En janvier dernier par exemple, ce sont dix corps qui ont été retrouvés dans une camionnette abandonnée en plein centre historique de la ville, devant le palais du gouverneur.

Faux-enlèvements et simulations de fusillade

Pour apprendre aux plus jeunes à se protéger dans ce climat d'insécurité, la ville organise un stage d'été pas comme les autres : un entraînement sécuritaire pour les enfants à partir de 6 ans. Aux côtés d’autres activités plus classiques, comme la lecture de contes et le bricolage, les organisateurs apprennent aux enfants à réagir en cas de fusillade dans la rue.

#CiroEnImagen“No estamos normalizando la violencia, estamos respondiendo a una realidad”, nos dijo Simitrio Quezada, coordinador de Bibliotecas de Fresnillo, donde se realizó un simulacro de #balacera con niños y maestros: pic.twitter.com/i7PAIzX4Hy — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) August 17, 2022

Les petits se précipitent au sol, à plat ventre. Le son des tirs croisés résonne tout à coup dans la bibliothèque municipale de Fresnillo alors qu'une cinquantaine d'enfants suivent les instructions des policiers venus dispenser cette formation. Simitrio Quezada, responsable de ces stages, affirme que le contexte actuel de violence débridée oblige à enseigner aux enfants les réflexes qui pourraient sauver leur vie.

"Dans le centre de Mexico, il y a des simulations pour entraîner la population en cas de tremblement de terre. Eh bien ! ici, dans le nord du pays, qui est une zone de trafic de drogues, notre réalité à nous, ce sont les fusillades." Simitrio Quezada, responsable des stages d'été à franceinfo

La deuxième partie de la formation sécuritaire est un peu plus créative, avec une "pièce de théâtre interactive" dont l'objectif est "d'apprendre aux enfants comment ils doivent réagir en cas d'enlèvement et comment la police enquête". Les petits sont vêtus de combinaisons de la police scientifique et doivent récolter les indices de la scène de crime sous la supervision d’un policier. "On aborde le comportement des victimes, de leurs parents et des enquêteurs", poursuit-il.

Photo postée sur la page Facebook de la direction de la sécurité publique de la municipalité de Fresnillo (Mexique). Lors du stage, les enfants sont initiés aux méthodes d'enquête de la police. (FACEBOOK)

"La police a une mauvaise image et nous voulions via ces activités que les enfants puissent avoir une autre vision, explique Simitrio Quezada qui souhaite faire connaître le travail de la police lors de ces stages. Bien sûr il y a de la corruption parmi les forces de sécurité. Mais nous souhaitons que cette génération puisse établir un lien de confiance avec la police".

L’an dernier, Fresnillo a fait les grands titres : c’est la ville avec la perception d’insécurité la plus élevée de tout le Mexique. 97% des habitants craignent de sortir de chez eux, tant la violence s’est banalisée.