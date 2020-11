VIDEO. Emmanuel Macron "ne peut pas y arriver seul, il doit concerter, faire vivre les institutions", déclare François Hollande

Pour faire face à la crise sanitaire et à la menace terroriste, François Hollande estime sur France Inter que le président Emmanuel Macron "ne peut pas y arriver seul. Il doit dialoguer, il doit concerter, il doit associer, il doit faire vivre les institutions", explique l'ancien chef de l'État. Un "président de la République, même avec tous les moyens que lui confère la Constitution, ne peut pas parvenir seul à surmonter cette accumulation de crises".

François Hollande justifie ainsi la petite phrase "Ca va, pas trop dur en ce moment ?" lancée à son successeur lors des commémorations du 11-Novembre qui ont fait couler beaucoup d'encre. Pour lui c'est une main tendue dans une crise sans précédent : "Je suis toujours disponible. Chaque fois que j'ai été invité, je suis venu, et j'ai donné mon point de vue pour essayer de participer à cette cohésion. La dernière fois c'était au mois de mai", explique-t-il.

Éviter un "krach social"

"Si on veut qu'il y ait une acceptation, il faut que la décision soit partagée pour qu'elle soit ensuite comprise et que l'opinion puisse y adhérer", insiste François Hollande face aux difficultés d'application des mesures de confinement que rencontre le gouvernement.

Décider solitairement, dans un cénacle étroit, sans associer l'ensemble des forces vives, cela me paraît être une démarche qui ne peut pas aujourd'hui produire de l'unité et du consensus. François Hollande, ancien président de la République à France Inter

Face aux différentes mesures, "c'est l'incompréhension qui, quelquefois, nourrit la colère. Et si la colère monte, si la grogne s'installe, si la misère touche un certain nombre de catégories, alors on aura des mouvements sociaux. Ce que j'ai appelé un krach social".