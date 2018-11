Maurice Genevoix et "Ceux de 14" entreront au Panthéon d'ici 2020

Selon les informations recueillies par France Inter, Emmanuel Macron doit faire cette annonce, mardi matin, à l'occasion de sa visite aux Éparges (Meuse) dans le cadre de son itinérance pour le Centenaire de la Première Guerre mondiale.

Le romancier français Maurice Genevoix et ceux qu'il appelait "Ceux de 14", soldats, militaires et infirmières, feront leur entrée au Panthéon d'ici 2020, a appris France Inter, mardi 6 novembre. Le président Emmanuel Macron doit l'annoncer, mardi matin, en marge de sa visite aux Éparges, dans la Meuse, dans le cadre de son itinérance pour le Centenaire de la Première Guerre mondiale.

Maurice Genevoix avait dédié un livre à "Ceux de 14", publié en 1949. C'est le premier témoignage de ce qu'il avait vécu et observé dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron a donc décidé que "Ceux de 14", ces soldats appelés, ces militaires d'active et ces infirmières, trouveront leur place accompagnés par le mémorialiste Maurice Genevoix au Panthéon, à Paris.

Le Panthéon jugé trop républicain en 1920

Il n'y a pour l'instant aucune stèle pour les poilus de la Première Guerre mondiale sous la coupole. En 1920, le Panthéon était un lieu jugé trop républicain, il était donc plus convenable d'honorer leur mémoire à l'Arc de triomphe. De plus, Maurice Genevoix est l'auteur fétiche du chef de l'État. Il l'avait découvert plus jeune grâce à sa grand-mère.

La cérémonie de panthéonisation n'est pas prévue avant 2019, voire 2020. Soit cent ans après le dépôt de la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de triomphe et quarante ans après la mort de Maurice Genevoix.