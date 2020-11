Le manuscrit autographe de "Ceux de 14" de Maurice Genevoix entre à la Bibliothèque nationale de France

C’est un manuscrit exceptionnel de l’écrivain bientôt panthéonisé. "Alors que l’écrivain de la Grande Guerre fera son entrée au Panthéon ce mercredi 11 novembre 2020 (…) le manuscrit autographe [écrit de la main de Genevoix] de Ceux de 14 rejoint les collections de la Bibliothèque nationale de France grâce au généreux don de sa famille", a annoncé la BnF dans un communiqué. "Il sera exceptionnellement exposé lors de la cérémonie d’hommage à Maurice Genevoix au Panthéon", précise l’institution.

Il s’agit du premier manuscrit de Maurice Genevoix à entrer dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Ceux de 14 est un recueil de plusieurs récits de la Première guerre mondiale. Destiné à une carrière d’universitaire, Maurice Genevoix rejoint le 106e régiment d’infanterie comme soldat en 1914 et se bat dans la Meuse, près de Verdun. Blessé par balle en 1915, il commencera à écrire ses témoignages après sept mois de convalescence. De 1916 à 1923, cinq volumes sont publiés : Sous Verdun (1916), Nuits de guerre (1917), Au seuil des guitounes (1918), La Boue (1921) et Les Éparges (1923). Ils sont rassemblés sous le titre Ceux de 14 en 1949.

"Poursuivre son oeuvre de transmission"

Maurice Genevoix a également reçu le prix Goncourt en 1925 pour Raboliot et fut secrétaire perpétuel de l’Académie française de 1958 à 1973. L’écrivain est décédé en 1980 après une riche carrière littéraire. "Ce manuscrit de la version originale du texte donne à voir le travail de l’écrivain voué ‘à la mémoire des morts et au passé des survivants’", analyse Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France. "Recevoir aujourd’hui le manuscrit de Ceux de 14 est un grand honneur pour la BnF, et c’est aussi une façon de poursuivre cette œuvre de transmission."

La cérémonie d'entrée au Panthéon aura lieu à Paris le 11 novembre en présence du président de la République, Emmanuel Macron, et d'un nombre restreint d'autorités civiles et militaires. Initialement prévue le 11 novembre 2019, elle a été reportée d'un an afin de l'adosser au centenaire de l'inhumation du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe.