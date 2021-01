Annonces de Jean Castex : nouvelles restrictions et probable couvre-feu national à 18 heures

Comme à chaque fois, le discours du Premier ministre est très attendu. Jean Castex s’exprimera à 18 heures jeudi 14 janvier pour faire un point sur l’épidémie, mais il devrait également détailler de nouvelles restrictions. Face au Covid-19, le gouvernement pourrait annoncer un couvre-feu à 18 heures à l’échelle nationale, alors que 25 départements sont déjà concernés. Jean Castex sera accompagné de six ministres, dont Olivier Véran, Jean-Michel Blanquer ou encore Bruno le Maire.

Le reconfinement pas encore d’actualité

D’autres annonces devraient avoir lieu sur les écoles, avec un probable renforcement du protocole sanitaire dans les cantines et la possibilité de faire des cours à distance pour les classes de 4e et 3e, précise la journaliste de France Télévisions, Patricia Issa de Grandi. Côté commerces, "la jauge devrait rester la même, mais le fonds de solidarité pourrait être augmenté, et le remboursement du prêt garanti par l’Etat repoussé". En revanche, un reconfinement ne serait pas à l’ordre du jour.

