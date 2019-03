Il sera 4h26 à Strasbourg, 10h02 à Quimper... A quelle heure se lèvera le soleil chez vous si on ne change plus d'heure ?

Pour ou contre la fin du changement d'heure ? Vous avez jusqu'à dimanche pour participer à la consultation en ligne lancée par l'Assemblée nationale.

Vous êtes favorable à la fin du changement d'heure bisannuel ? Les données ci-dessous vont peut-être vous faire changer d'avis ! Alors que la Commission européenne envisage un abandon du système actuel à l'horizon 2021, les Français ont jusqu'au dimanche 3 mars pour se prononcer dans le cadre d'une consultation mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale.

A cette occasion, franceinfo vous propose un moteur de recherche pour découvrir à quelle heure le soleil se lèverait ou se coucherait dans votre ville si jamais la France optait définitivement pour l'heure d'hiver ou pour l'heure d'été. Et certains horaires risquent de vous surprendre.

Exemple : en restant toute l'année à l'heure d'hiver, à l'occasion du jour le plus long de l'année (le 20 juin), le soleil se lèverait dès 4h26 du matin à Strasbourg, tandis qu'il se coucherait dès 20h03 à Ajaccio ou Bastia. A l'inverse, si on conservait toute l'année l'heure d'hiver, les habitants de Quimper devraient attendre 10h02 pour apercevoir les premiers rayons du soleil le 20 décembre, lors du jour le plus court de l'année !

Voici une simulation de l'heure du lever et du coucher du soleil pour chacune des préfectures de métropole, selon les deux hypothèses possibles.