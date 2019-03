Le Parlement européen approuve la fin du changement d'heure saisonnier en 2021

Les Etats membres, qui n'ont pas encore fait connaître leur position, garderont le droit de décider de leur fuseau horaire, précise l'institution mardi.

L'heure d'été et l'heure d'hiver, c'est bientôt terminé. Mardi 26 mars, les eurodéputés ont voté en faveur de la suppression du changement d'heure saisonnier, au printemps et à l'automne, à compter de 2021. "Les Etats membres garderont le droit de décider de leur fuseau horaire", précise l'institution.

Les pays de l’UE qui décident de garder l'heure d'été de façon permanente devront ajuster leurs montres une dernière fois le dernier dimanche de mars 2021, et ceux qui préfèrent garder l'heure standard (d'hiver) pourraient effectuer un dernier changement dheure le dernier dimanche d'octobre 2021, selon le projet législatif adopté par les députés par 410 voix pour, 192 contre et 51 abstentions. Le texte adopté constitue la position du Parlement en vue des négociations avec le Conseil de l'UE sur la formulation finale des règles.

Les citoyens ont été invités à s'exprimer pour ou contre le changement d'heure via un questionnaire en ligne jusqu'au 3 mars. La consultation française a reçu 2 103 999 réponses. Et le gagnant est... "83,71% des répondants sont pour mettre fin au changement d'heure deux fois par an".