CARTES. Quels sont les prénoms à ne pas donner à vos enfants si vous cherchez à être original ?

Franceinfo dresse les cartes des prénoms les plus donnés en 2016, selon le dernier fichier de l'Insee.

Emma, Jade, Jules et Gabriel. Voici les prénoms féminins et masculins les plus répandus en France à la naissance selon la dernière édition du fichier des prénoms publié par l'Insee, lundi 5 février. En 2016, 593 231 bulletins d'état-civil ont été transmis à l’Insee par les communes sur tout le territoire.

Les petites Emma (4 730 naissances) et les petits Jules (5 028 naissances) sont tellement populaires qu'ils arrivent en tête dans respectivement 32 et 34 départements. Ils ont ainsi détrôné les Louise (4 176 naissances) et les Gabriel (5 869 naissances) qui arrivaient en tête l'an dernier. Chez les filles, Jade devient le deuxième prénom le plus donné, avec 4 134 naissances.

Nous avons représenté dans deux cartes le prénom qui arrive en tête chez les filles et celui qui l'emporte chez les garçons, dans chaque département de France métropolitaine. Pour l'outre-mer, les statistiques de l'Insee ne permettent pas de faire la différence entre les départements. Les prénoms qui y sont les plus attribués sont Jade et Ethan.

Les prénoms les plus donnés à des filles en 2016

Les prénoms les plus donnés à des garçons en 2016