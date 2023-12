Carte Découvrez l'évolution démographique des villes de plus de 30 000 habitants depuis 2010

Entre 2010 et 2021, l'Île-de-France est la région qui compte le plus de villes en augmentation démographique. Ce sont les communes de Fort-de-France en Martinique et Le Port à la Réunion qui enregistrent parmi les plus fortes baisses.

L'Insee a publié jeudi 28 décembre les derniers chiffres du recensement annuel. Parmi les 68 millions d'habitants en France, on constate dans ce rapport que la population a augmenté moins vite entre 2015 et 2021 (+0,3) qu'entre 2010 et 2015 (+0,5). Sur la carte ci-après, vous pouvez visualiser l'évolution démographique des communes de plus de 30 000 habitants, entre 2010 et 2021.

C'est en région Nouvelle-Aquitaine que l'on trouve les plus fortes progressions pour les villes de plus de 30 000 habitants. À commencer par Villenave-d'Ornon, dans la banlieue sud de Bordeaux (Gironde) dont la population a augmenté de 3,27% entre 2010 et 2021. Plusieurs autres communes de la région témoignent d'une croissance démographique de plus de 1% : Bègles (+1,95%), Saint-Médard-en-Jalles (+1,47), Pessac (+1,28%) et Mérignac (+1,24%), toutes les quatre dans le département de la Gironde.

D'autres villes de la façade ouest connaissent une croissance marquée entre 2010 et 2021, comme Les Sables d'Olonne (+1,39), en Vendée, ou Nantes (+1,15) et Saint-Herblain (+1,26), en Loire-Atlantique. Au niveau régional, c'est l'Île-de-France qui compte le plus de villes en augmentation démographique. Parmi elles, Corbeil-Essonne (+1,84%) et Vigneux-sur-Seine (+1,17%), en Essonne ; Herblay-sur-Seine (+1,78%) et Bezons (+1,23%), dans le Val-d'Oise, ou encore Pierrefitte-sur-Seine (+1,37%) et Bobigny (+1,35%), en Seine-Saint-Denis.

Ailleurs en France, on peut constater une augmentation de 1,27% Aix-Les-Bains, en Savoie, de 1,19% à Cayenne, en Guyane, ou encore de 1,09% à Ajaccio, en Corse. Lyon (Rhône) progresse (+0,69) entre 2010 et 2021, mais pas autant que les communes qui l'entourent, notamment Vaulx-en-Velin (+2,11), Meyzieu (+1,56), Saint-Priest (+1,39).

Paris en baisse, Marseille et Nice progressent peu

Parmi les 12 plus grandes communes de France, Paris est la seule à perdre des habitants. Paris a ainsi perdu 0,46% de sa population entre 2010 et 2021 l'amenant à 2 133 111 habitants. Les 11 villes qui suivent ont vu leur population augmenter, à l'instar de Montpellier (+1,48%), Nantes (1,15%) et Toulouse (1,21) parmi les plus fortes progressions. Marseille (+0,24%) et Nice (+0,24%) ont augmenté mais peu en 11 ans.

Parmi les 282 communes de plus de 30 000 habitants, trois communes des départements et régions d'outre-mer (DROM) et collectivités d'outre-mer (COM) enregistrent une baisse de plus de 1% de leur population entre 2010 et 2021. Parmi elles, Fort-de-France, le chef-lieu de la Martinique (−1,37%), Le Port, à La Réunion (−1,28%), et Les Abymes (−1,05%), la commune la plus peuplée de Guadeloupe.

Les deux seules autres villes de l'Hexagone qui ont vu leur population baisser de plus de 1% entre 2010 et 2021 sont Montluçon (−1,28%), première commune du département de l'Allier, et Nevers (−1,02%), dans la Nièvre.

Trois communes des Hauts-de-France enregistrent une baisse de plus de 0,5% de leur population. Il s'agit de Lens (−0,65%), dans le Pas-de-Calais, et de deux communes du département du Nord : Douai (−0,56%) et Dunkerque (−0,53%).

La région Normandie compte également trois villes avec une baisse significative par rapport aux autres villes de plus de 30 000 habitants recensées par l'Insee : Cherbourg-en-Cotentin qui enregistre une baisse 0,52% entre 2010 et 2021 et Le Havre, avec une baisse de 0,5%.