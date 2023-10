Nouvelles brigades de gendarmerie : "Plus il y a de 'bleu' sur le terrain, moins il y a d'insécurité", insiste Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur était l'invité de franceinfo, mardi matin.

"Plus il y a de 'bleu' sur le terrain, plus il y a de policiers, plus il y a de gendarmes, moins il y a d'insécurité", a déclaré ce mardi sur franceinfo Gérald Darmanin, alors qu'Emmanuel Macron a dévoilé ce lundi l'implantation de 239 nouvelles brigades de gendarmerie dans les zones rurales. "C'est pour ça qu'on a augmenté fortement les effectifs de police et de gendarmerie depuis six ans", a ajouté le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.

La réponse pénale et le lien judiciaire avec le ministère de la Justice sont importants, a insisté Gérald Darmanin : "C'est pour ça qu'on a fait une grande réforme de la police nationale pour qu'il y ait plus de gens qui fassent des enquêtes."

Au-delà des problèmes de sécurité, le gouvernement veut mettre l'accent sur les services publics. Après la crise des Gilets jaunes en 2018, et le "grand débat" qui a suivi, "le président de la République a demandé qu'on adapte les services publics pour faire venir la population notamment dans les territoires ruraux" alors que "pendant, longtemps, on a pensé qu'il fallait adapter le service public à la population." Et là, "nous avons changé de logiciel".

Brigades mobiles et "en dur"

Emmanuel Macron avait annoncé la création de ces nouvelles brigades en janvier 2022, lors d'un discours consacré à la sécurité intérieure à Nice (Côte-d'Azur). Depuis plusieurs mois, l'Élysée et le ministère de l'Intérieur travaillaient avec des maires et des parlementaires afin d'établir la répartition de ces brigades en zone rurale.

Il y aura "entre une et quatre brigades" de plus "dans chaque département, y compris en Outre-Mer", avait déjà précisé l'Elysée, fin septembre. Il s'agira de "brigades mobiles avec six gendarmes" (qui se déplaceront en camion entre les différentes communes) ou "de brigades fixes, 'en dur', avec une dizaine de gendarmes". "Ça concerne pas mal de territoires en périurbain qui ont perdu des brigades, et aussi en rural", avait ajouté la présidence, promettant "les premières créations de brigades mobiles et fixes" à partir de "novembre 2023". Au total, 2 144 gendarmes seront recrutés.