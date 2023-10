Carte Découvrez les 238 nouvelles brigades de gendarmerie

Sur ces 238 nouvelles brigades, créées dans chaque département et en Outre-Mer, 93 seront fixes et 145 mobiles.

Emmanuel Macron a dévoilé lundi 2 octobre l'implantation de 238 nouvelles brigades de gendarmerie dans les zones rurales et péri-urbaines. Le président de la République a présenté cette implantation à l'occasion d'un déplacement à Tonneins (Lot-et-Garonne), où il a inauguré une caserne de gendarmerie. Emmanuel Macron avait annoncé la création de ces nouvelles brigades en janvier 2022, lors d'un discours consacré à la sécurité intérieure à Nice (Côte-d'Azur). Depuis plusieurs mois, l'Élysée et le ministère de l'Intérieur travaillaient avec des maires et des parlementaires afin d'établir la répartition de ces brigades en zone rurale.

Il y aura "entre une et quatre brigades" de plus "dans chaque département, y compris en Outre-Mer", avait déjà précisé l'Elysée vendredi. Il s'agira de "brigades mobiles avec six gendarmes" (qui se déplaceront en camion entre les différentes communes) ou "de brigades fixes, 'en dur', avec une dizaine de gendarmes" qui s'ajouteront aux 3 049 brigades existantes. "Cela concerne pas mal de territoires en périurbain qui ont perdu des brigades, et aussi en rural", avait ajouté la présidence, promettant "les premières créations de brigades mobiles et fixes" à partir de "novembre 2023". Au total, 2 144 gendarmes seront recrutés.