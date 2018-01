Après Fañch, le prénom breton Derc'hen à son tour refusé par l'état-civil

Un couple s'est heurté au refus de l'état-civil de la mairie de Rennes. En cause : une circulaire de juillet 2014 qui restreint les caractères autorisés.

Après Fañch, voici encore un prénom breton qui pose problème. L'état-civil de Rennes (Ille-et-Vilaine) a refusé la demande d'un couple qui souhaitait prénommer son fils Derc'hen, né le 21 août 2017. "Nous avions depuis six ans déjà choisi son prénom", se désole le couple. Après avoir essuyé un refus de la mairie, les parents ont saisi le parquet de Rennes. La justice a finalement refusé cette demande, deux jours plus tard, en raison de la présence de l'apostrophe.

Il fallait choisir sans attendre le prénom pour respecter les délais de déclaration de naissance. Le couteau sous la gorge, nous avions le choix entre changer de prénom (impensable pour nous) ou l'orthographier 'Derchen'.Les parentsdans un communiqué de l'association Skoazell Vreizh

L'association Skoazell Vreizh, qui accompagne la famille, s'étonne d'une telle décision, alors que "de nombreux prénoms bretons ainsi que des noms de famille s’écrivent avec un C’H et n’ont pas, à notre connaissance, posé de problème ces dernières années". Contactée par franceinfo, la mairie de Rennes précise qu'elle n'a rien contre le prénom. Elle ajoute d'ailleurs que le prénom Derc'hen a déjà été accepté par ses services, en 2007.

Le prénom du petit garçon est orthographié "Derchen" dans le livret de famille. (DR)

Une circulaire de 2014 est en cause

Sauf qu'entre-temps, une circulaire de 2014 a modifié les règles d'état-civil. "Les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles", explique le texte, qui exclue donc l'apostrophe de l'orthographe des prénoms. Par ailleurs, les voyelles et consonnes accompagnées d'un signe diacritique "connues de la langue française" sont les suivantes : à, â , ä, é, è, ê, ë, ï, î, ô, ö, ù, û, ü, ÿ et ç. Les ligatures æ et œ sont également admises. Le parquet n'a pas pu répondre à nos questions dans l'immédiat. Mais son service civil a donc fait appliquer la loi, en refusant la demande de la famille.

Certains élus, eux, critiquent les contours de la circulaire. En décembre, lors de l'affaire du prénom Fañch, le député du Morbihan Paul Molac et une vingtaine de parlementaires de la majorité avaient également saisi la garde des Sceaux, dans une lettre ouverte. "Rien ne justifie (...) que le tilde soit banni des actes publics de la République française, puisqu'il n'est pas étranger à la langue française et encore moins à l'une des langues patrimoniales reconnues par la Constitution", écrivaient-ils. La région Bretagne avait également voté un vœu en ce sens.