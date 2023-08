Si vous êtes parent et que vous avez du mal à comprendre la vision de votre enfant, vous pouvez également nous écrire.

De la relation libre au "sexfriend", en passant par le "situationship" (la relation qui n'entre dans aucune case), les 18-30 ans s'explorent dans des histoires intimes aux contours bien plus imprécis que celles de leurs parents. La façon dont on se rencontre est également différente, Tinder étant le principal symbole de cet écart générationnel. Là où la pression du mariage s'exerçait davantage auparavant, être célibataire n'est plus une tare aujourd'hui... Mais entre les jeunes et leurs parents, il peut être difficile de mettre des mots sur cette perception du couple et de l'avenir.

Vous avez du mal à dire à votre père que votre copain est le fruit d'un "match" sur Tinder, après de multiples rencontres d'un soir ? A confier à votre mère que vous n'êtes pas en couple mais dans une relation qui ne porte pas de nom ? Ou encore que vous n'aurez jamais d'enfants, pour des raisons écologiques, féministes, ou parce que vous privilégiez vos ambitions professionnelles ? Que la discussion soit taboue, le sujet, incompris ou au contraire accepté depuis peu, vous pouvez nous contacter dans le formulaire ci-dessous.

Si vous êtes parent et concerné par ce décalage avec votre enfant, votre témoignage nous intéresse également.

