Conspiracy Watch met en ligne une vidéo pour combattre le préjugé sur "les juifs et l'argent"

La vidéo, qui dure environ quatre minutes, a été mise en ligne vendredi. Il s'agit de répondre à la recrudescence des actes antisémites.

"C'est un Juif, il doit être riche". Puis plus loin : "On sait que les Juifs ont de l'argent". Plusieurs faits-divers ont illustré au cours des dernières années la persistance du préjugé sur "les juifs et l'argent". Pour le combattre, Conspiracy Watch et la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) ont mis en ligne un vidéo, samedi 22 février. "Pour comprendre l'origine de ce mythe, il faut remonter au Moyen-Age", peut-on lire dans la description de la vidéo.

La vidéo, qui dure un peu moins de quatre minutes, montre que le préjugé semble résister au temps. "Un français sur cinq estimerait encore aujourd'hui que les juifs ont trop d'influence dans le domaine des affaires" et "deux Français sur cinq que les juifs ont un rapport particulier à l'argent". Le délégué de la DILCRAH, Frédéric Potier, a invité sur Twitter "à relayer sans modération" la vidéo pour "déconstruire un préjugé bien tenace".