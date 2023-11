"Ça recommence, c'est toujours nous les coupables" : l'inquiétude des Français d'Israël devant la montée de l'antisémitisme en France

Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas dans le sud d’Israël, les actes antisémites sont en forte hausse en France. Plus de 850 incidents, plus de 400 interpellations, et près de 6 000 signalements en ligne ont été recensés.

Des étoiles de David taguées sur des immeubles du 14e arrondissement de Paris, le 31 octobre 2023 (JULIEN MATTIA / LE PICTORIUM / MAXPPP)

Pour les Français qui ont choisi de venir vivre en Israël, l'évolution du climat dans l'hexagone est une réelle inquiétude. Les chiffres le montrent sans ambiguité : depuis les attaques du Hamas le 7 octobre et la réponse armée d'Israël, les actes ouvertement antisémites sont en forte augmentation en France. Ce qui a le plus choqué Paul, installé à Ashdod, dans le sud d'Israël, ce sont les étoiles de David taguées sur les murs de Paris : "Ça rappelle beaucoup de choses, souligne-t-il. Ça me renvoie dans les années 30. Le problème, c'est que les années 30 ont précédé et ont préparé les années 40. C'est ça qui est inquiétant." Cette hausse des actes antisémites inquiète également Sarah, qui fut longtemps professeur de mathématiques en France avant de venir vivre en Israël en 2016 : "Je suis triste de savoir qu'Israël ou les juifs servent encore de boucs émissaires. On a des amis qui nous disent leur désarroi, qui nous disent leurs souffrances." "Ce qui me fait mal, c'est que le peuple français ne bouge pas. L'indifférence, c'est ce qui peut tuer." Sarah à franceinfo Même constat pour Myriam, qui a quitté Paris il y a sept ans : "Ça recommence, c'est toujours nous les coupables." Comme de nombreux Franco-Israéliens, Myriam regrette l'absence de mobilisation nationale en France après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. "Bien sûr que ça me fait mal. Avant qu'Israël n'attaque, il y a eu le 7 octobre. Où est le soutien pour Israël à ce moment-là ? Rien, rien. On n'a pas vu de manifestations dans le monde pour dire 'Non'." à lire aussi Conflit Israël-Hamas : "En trois semaines, on a eu plus d'actes antisémites que depuis le début de l'année", indique Olivier Klein Selon l'Elysée, un hommage pour les victimes françaises de l'attaque menée par le mouvement islamiste palestinien devrait se tenir prochainement à Paris.