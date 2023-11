Conflit Israël-Hamas : "En trois semaines, on a eu plus d'actes antisémites que depuis le début de l'année", indique Olivier Klein

Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, sur France Inter, n'hésite pas à faire un lien entre cette recrudescence des actes antisémites et la situation au Proche-Orient.

Le ministère de l'Intérieur a enregistré 857 actes antisémites et 425 interpellations en France depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas en Israël. "C'est une situation grave et inquiétante", indique sur France Inter Olivier Klein, ancien ministre du Logement et actuel délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, "en trois semaines, on a eu plus d'actes antisémites que depuis le début de l'année", poursuit l'ancien ministre.

Olivier Klein liste "des tags, des propos antisémites et une recrudescence de la haine en ligne". "Nos concitoyens de confessions juives ne doivent pas être les victimes d’une situation internationale, ils doivent se sentir protégés", insiste sur France Inter, le délégué interministériel.

Le racisme et l'antisémitisme comme vieux démons

Il n'hésite pas à faire un lien entre cette recrudescence des actes antisémites et la situation au Proche-Orient. "Les actes racistes et antisémites ont un lien avec l’actualité, mais s'il y a résurgence, c’est qu’il y a une présence, un terreau", nuance Olivier Klein. "Malheureusement, notre pays, comme d'autres, a cette capacité à faire revenir ces vieux démons".

.@OlivierKlein93 : "Malheureusement notre pays, comme d'autres, a cette capacité à faire revenir les vieux démons […] L'éducation est déterminante." #le710Inter pic.twitter.com/fCSRNFmkvv — France Inter (@franceinter) November 1, 2023

L'ancien ministre du Logement considère qu'en France de nombreux citoyens se sentent "très concernés" par la situation au Proche-Orient, des juifs, des musulmans ou des chrétiens. "Ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici, on ne peut pas les dissocier, ça forme un tout", juge Olivier Klein.

Le délégué interministériel assure que le gouvernement est "mobilisé" pour lutter contre l'augmentation des actes antisémites. L'ensemble des acteurs des plateformes de réseaux sociaux ont été "rappelés à leur obligation de retirer les messages haineux" et les présidents d'université et d'associations ont été reçus par leurs ministères.