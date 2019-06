A cause d'un bug informatique, des clients de La Poste se retrouvaient connectés à d'autres comptes

Jeudi, pendant une heure, les utilisateurs avaient accès à un autre espace personnel que le leur. L'entreprise assure que tout est rentré dans l'ordre.

Imaginez : vous pensez vous connecter à votre espace personnel... mais vous voilà redirigé vers l'espace d'un parfait inconnu. C'est ce qui est arrivé à certains clients de La Poste, jeudi 20 juin, selon le site Nextinpact. Les utilisateurs se trouvaient en effet connectés à d'autres comptes que le leur. Déboussolés, certains ont immédiatement demandé des explications à l'entreprise sur Twitter.

⚠ @lisalaposte SVP TOUT DE SUITE

En me connectant sur mon compte, j'ai eu accès au compte de qql d'autre, j'ai pu voir le détail d'une de ses commandes avec adresses du destinataire et tout !

A chaque fois que de rafraîchie la page j'arrive sur le compte d'un autre client ! — Licorice. (@sientifix) 20 juin 2019

#LaPoste @LaPosteBusiness

Probablement un souci sur votre site web, en changeant de page, je tombe sur des comptes différents du mien, et du coup je vois les commandes des comptes etc... pic.twitter.com/cgZKsLOOmE — Théo. (@theomsse) 20 juin 2019

Le temps du bug informatique, qui a duré une heure, les clients avaient accès aux données de profil d'autres personnes. A savoir leur prénom, leur adresse, leur date de naissance, l'historique des commandes ainsi qu'aux éventuelles opérations en cours. Mais les données bancaires n'ont pas été exposées et aucune transaction n'était possible, affirme La Poste, sans donner plus de détails sur les raisons de cet incident, ni de ses conséquences. Dans une interview accordée au site spécialisé Nextinpact, la Poste a seulement reconnu que 2 928 comptes avaient été touchés au total.

Sur Twitter, l'entreprise a revanche précisé que "l'accès au compte Digiposte n’a pas été impacté par cet incident". Digiposte, qui est un service de La Poste, est une sorte de coffre-fort numérique dans lequel le client peut stocker des documents privés, comme des factures ou des des bulletins de paie.