8-Mai : plus de dons pour le coquelicot britannique que pour le bleuet français

Le 8 mai et le 11 novembre, bleuets et coquelicots sont vendus au profit des anciens combattants, en France et en Grande-Bretagne. Mais le coquelicot britannique rapporte 50 fois plus de dons que le bleuet français. Une différence qui est essentiellement culturelle.

François Hollande (à droite) et Emmanuel Macron (à gauche), assistent à la commémoration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie de 1945, devant l'Arc de Triomphe à Paris, le 8 mai 2017. (MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY)