VIDEO. Jean Verne, arrière-petit-fils de Jules Verne, lit "L’Oméopathie", un poème de son aïeul

Ouvrez le 1", magazine de Franceinfo (canal 27) présenté les mercredis à 22h30 par la journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et Eric Fottorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1, demande chaque semaine à une personnalité de lire un poème en rapport avec son thème d'actualité. Cette semaine > "Qui en veut aux médecines douces ?"

Pour la séquence A voix haute du magazine, Jean Verne, arrière-petit-fils de Jules Verne, lit "L’Oméopathie", un poème de son aïeul.

"Comment peut-on guérir l’amour ? Avec l’amour !"

Les fougueux partisans du savant Hippocrate

Voient avec trop d’horreur ces médecins nouveaux,

Qui donnent pour guérir ce qui cause les maux,

Et se sont décorés du mot : Oméopathe !

Les anciens médecins de colère ponceaux

Veulent les transformer en sujet d’Harpocrate !

Pour leur mettre une corde en guise de cravate,

Ils cherchent en hurlant des gibets, des bourreaux !

Oh ! ne vous pressez pas, médecins trop barbares !

Ne vous comportez pas comme de vrais Tartares !

Le remords vous viendrait ensuite sans retour !

La question est-elle approfondie ?

Ne faut-il pas traiter sic quelque maladie ?

Comment peut-on guérir l’amour ? Avec l’amour !

Extrait du magazine "Ouvrez le 1" (replay) diffusé mercredi 12 juin 2019 sur Franceinfo (canal 27).

