Énergie : les projets novateurs soutenus par la fondation Solar Impulse

La fondation Solar Impulse a lancé plus de 1 000 projets divers et variés. Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo mercredi 8 décembre, la journaliste de France Télévisions, Claire Giroud, en évoque certains comme la route solaire. "C’est une route qui est faite avec un revêtement photovoltaïque. Avec l’énergie que produit cette route, on va tout simplement pouvoir éclairer les lampadaires qui se situent le long de cette route", explique-t-elle. Elle met aussi en avant la voile rigide qui est pliable et dont "la durée de vie est estimée à plus de 20 ans". Elle permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de "10% à 30%". La journaliste mentionne également l’exemple des "fenêtres photovoltaïques" ou bien des "éoliennes nouvelle génération".

"Sortir des idéologies"

Président de la fondation Solar Impulse, Bertrand Piccard met en avant ces projets novateurs mais appelle également à "sortir des idéologies". "Quand on a des centrales nucléaires comme en France, ce n’est pas très logique de les démanteler. Il faut continuer de les utiliser jusqu’à la fin de leur durée de vie. Mais il faut aussi voir qu’aujourd’hui, l’éolien et le solaire permettent de produire de l’électricité trois à quatre fois moins chère, en tout cas dans toute la partie sud de la France. Donc c’est le marché qui va décider finalement", analyse-t-il.