Montagnes : le mont Blanc a perdu 2,22 mètres d'altitude entre 2021 et 2023

Entre 2021 et 2023, le mont Blanc a perdu 2,22 mètres d'altitude, ont annoncé des scientifiques qui ont gravi le sommet pour le mesurer, jeudi 5 octobre. Rien n'indique cependant que cette perte soit liée au réchauffement climatique. L'altitude officielle pour 2023 est de 4 805,59 mètres.

Le mont Blanc est le point culminant de la chaîne des Alpes. Depuis 2001, tous les deux ans, scientifiques et géomètres gravissent le sommet pour mesurer son altitude. Et le chiffre officiel pour 2023 est de 4 805,59 mètres, ont annoncé les scientifiques, jeudi 5 octobre. 22 scientifiques, géomètres et experts sont partis accompagnés de guides de haute montagne pour installer différentes techniques de mesures : capteurs GPS, drones... Les outils sont de plus en sophistiqués et précis.

Une altitude qui varie au fil des ans

La mesure de 4 807 mètres apprise à l'école date de 1863, mais l'altitude du mont Blanc varie au fil des ans. Il mesurait 4 810,40 mètres en 2001, puis son altitude est descendue, remontée et redescendue, et ainsi de suite. Avec 4 805,59 mètres cette année, le mont Blanc mesure exactement 2,22 mètres de moins qu'en 2021. "Il faut s'imaginer que le mont Blanc, c'est comme une dune de sable, mais de neige, et donc ça fluctue selon les vents", explique Farouk Kadded, ingénieur géomètre. Rien n'indique aujourd'hui que les 2,22 mètres perdus sont liés au réchauffement climatique.